Iğdır’da 2015’te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yargılanan eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk, 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Iğdır'da 2015 yılında 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili patlamanın üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar sonucu Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İHBAR SONRASI TUTUKLANMIŞTI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Selçuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Selçuk'un yargılandığı davada karar çıktı.

Olayla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan DEM Parti eski Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'a Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

