Iğdır'da '13 şehidin' dosyasında yargılanıyordu: DEM Partili isme 13 kez ağırlaştırılmış müebbet
Iğdır’da 2015’te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yargılanan eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk, 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Iğdır'da 2015 yılında meydana gelen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili bir ihbar sonucu başlatılan soruşturma sonucunda DEM Parti eski Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'a 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
- Soruşturma, 2022 yılında bir ihbar sonucu Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
- DEM Partili Mehmet Selçuk, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevinde yargılandı.
- Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Selçuk'a 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Iğdır'da 2015 yılında 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili patlamanın üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar sonucu Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
İHBAR SONRASI TUTUKLANMIŞTI
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Selçuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Selçuk'un yargılandığı davada karar çıktı.
Olayla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan DEM Parti eski Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'a Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
