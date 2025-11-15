İhlas Haber Ajansı (İHA) • Antalya
Eski CHP'li isme 'rüşvet' operasyonu! Suçüstü gözaltına alındı
Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Y.E., iş adamından 1 milyon TL rüşvet talep ettiği için gözaltına alındı. Y.E., rüşvet olarak istediği paranın 400 bin lirasını teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Y.E., iş adamından 1 milyon TL rüşvet talep etme nedeniyle gözaltına alındı.
- Y.E., 2018-2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
- Y.E., Serik'te iş adamı Ü.Ş.'den Antalya'da bir kurumda iş bulma karşılığında rüşvet talep etti.
- Ü.Ş., durumu adli makamlara bildirdi.
- Y.E., 400 bin TL rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı, "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İŞ ADAMINDAN ARA İSTEDİ
2018-2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Y.E.'nin iddiaya göre, Serik'te iş adamı Ü.Ş.'den Antalya'da bir kurumda işini yapma karşılığında 400 bin TL peşin olmak üzere 1 milyon TL talep etmesi üzerine, iş adamı Ü.Ş durumu adli makamlara bildirdi.
SUÇÜSTÜNDE YAKALANDI
Başlatılan soruşturma kapsamında seri numarası alınmış 400 bin lirayı teslim aldığı anda Y.E., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Y.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
