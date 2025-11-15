Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Y.E., iş adamından 1 milyon TL rüşvet talep ettiği için gözaltına alındı. Y.E., rüşvet olarak istediği paranın 400 bin lirasını teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı, "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İŞ ADAMINDAN ARA İSTEDİ

2018-2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Y.E.'nin iddiaya göre, Serik'te iş adamı Ü.Ş.'den Antalya'da bir kurumda işini yapma karşılığında 400 bin TL peşin olmak üzere 1 milyon TL talep etmesi üzerine, iş adamı Ü.Ş durumu adli makamlara bildirdi.

SUÇÜSTÜNDE YAKALANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında seri numarası alınmış 400 bin lirayı teslim aldığı anda Y.E., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Y.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

