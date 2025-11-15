2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDILAR"

Bulgaristan'ı performansında dolayı öven Kenan Yıldız, "Rakip takım çok iyi oynadı, işimizi zorlaştırdıkları için tebrik ettik onları maç sonunda. Takım halinde iyi oynadık. Zemin kaygandı, zordu bizim için. Çok iyi performansla galip geldik." dedi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Kaçırdığı gollere dair konuşan Kenan, "Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim. İspanya, dünyadaki en iyi milli takım şu anda, 1'inci sıradalar. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah orada iyi sonuç alırız." diye konuştu.

"HERKES 4-0, 5-0 BEKLİYORDU AMA..."

Mücadelede ilk golü atan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi. Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0, 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Play-off maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız." dedi.

Milli yıldızdan maç sonu İspanya itirafı: Umutlarımız suya düştü

"HER MAĞLUBİYET İNSANI DAHA HIRSLI YAPAR"

İspanya maçıyla ilgili de konuşan Çalhanoğlu, "Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık." şeklinde konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR: UMUTLARIMIZ SUYA DÜŞTÜ

Sözlerine şehitlerimizi anarak başlayan Uğurcan, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Bugün burada işimiz futbol. İşimizi yapmak zorundayız, ne durumda olursak olalım. Onun için buradayız." dedi.

"GÜRCİSTAN PUAN ALABİLİR DİYE BEKLİYORDUK"

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan Çakır, "Aslında ilk yarı 30 dakika fena oynamadık. Kontrol tamamen bizdeydi. 45'e kadar biraz düştük. İçeri girince İspanya'nın 3-0 önde olduğunu öğrendik. Biraz daha stabil oynayıp 2-0 kazanmak istedik. 90 dakika kontrol bizdeydi ama Bulgaristan iyi mücadele etti, 1 topları direkten döndü. Çok şükür... Ümitlerimiz vardı. Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk. İlk yarı 3-0 önde olunca onlar, ümitlerimiz suya düştü. Bu galibiyeti hak ettik. Ülkemize armağan olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güzel ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

"İDDİAMIZ BÜYÜK"

İspanya maçıyla ilgili konuşan Çakır, "İspanya maçında iddiamız olmasa da büyük bir maç, iddiamız büyük. İlk maçta kötü oynadık, ağır yenilgi aldık. Bizi kendimize getirdi. Dersler aldık. O maçta bir 3 puan kaybettik. Grupta hedefimiz ikincilikti. İspanya, dünyanın en iyi takımı ve kupanın favorisi. Gerçekçi olmak lazım. 12 puan. O maç dışında kaybetmedik. İlk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Her şey bunun için" ifadelerini kullandı.

