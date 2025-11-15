A Milli Takım'da İsmail Yüksek depremi
A Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 2 golle geçtiği maçta İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.
A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın son anlarında sarı kart gören İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü.
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım sahasında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek play-off turuna katılmayı garantiledi.
Bursa'da oynanan maçın 89. dakikasında kart ceza sınırında bulunan isimlerden İsmail Yüksek sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
İsmail Yüksek, Türkiye'nin 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
