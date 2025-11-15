İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında konuk olduğu Gürcistan'a ilk devrede 3 gol attı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'nin rakipleri İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

İLK DEVREDE TAM 3 GOL

Boris Paiçadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan İspanya, ilk devreyi 3-0 önde kapattı.

İspanya'nın gollerini 11. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres kaydetti.

İSPANYA KAYIPSIZ İLERLİYOR

E Grubu'nda 4'te 4 yaparak 12 puanla lider durumda bulunan İspanya, Gürcistan'ı da kayıpsız geçerek Dünya Kupası biletini almayı hedefliyor.

Grupta 3 puanı bulunan Gürcistan ise Türkiye ile play-off bileti için mücadele ediyor.

