İspanya, Gürcistan'ı 45 dakikada darmadağın etti
İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında konuk olduğu Gürcistan'a ilk devrede 3 gol attı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında İspanya, Gürcistan'ı ilk yarıda attığı 3 golle mağlup ederek gruptaki liderliğini ve namağlup serisini sürdürdü.
- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile Gürcistan karşılaştı.
- İspanya, ilk yarıyı Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi ve Ferran Torres'in golleriyle 3-0 önde tamamladı.
- İspanya, grupta 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini korudu.
- Grupta 3 puanı bulunan Gürcistan ise Türkiye ile play-off bileti için mücadele ediyor.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'nin rakipleri İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi.
İLK DEVREDE TAM 3 GOL
Boris Paiçadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan İspanya, ilk devreyi 3-0 önde kapattı.
İspanya'nın gollerini 11. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres kaydetti.
İSPANYA KAYIPSIZ İLERLİYOR
E Grubu'nda 4'te 4 yaparak 12 puanla lider durumda bulunan İspanya, Gürcistan'ı da kayıpsız geçerek Dünya Kupası biletini almayı hedefliyor.
Grupta 3 puanı bulunan Gürcistan ise Türkiye ile play-off bileti için mücadele ediyor.
