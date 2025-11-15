A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"OĞUZ AYDIN'I BU NEDENLE TERCİH ETTİM"

İlk 11'deki Oğuz Aydın tercihine ilişkin konuşan Montella, "Ön taraftaki futbolcularımızla kestirilemez oyunumuza devam ettirip arka taraftan da devamlılık getirip dengeleri sabit tutabilecek bir değişiklik yaptım. Oğuz Aydın'ı bu nedenle tercih ettim. Aslında topa sahip olma oyunumuzu devam ettirmeliyiz, oyunu domine etmeliyiz. Son dönemlerde gelişen bir takım Bulgaristan. Son maçta İspanya'ya karşı geliştiklerini gösterdiler. Sabırlı olmalıyız. Aceleci davranmayacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kalitemizi biliyoruz. Doğru yerlerde hamleler yaparak sonuca gitmek istiyoruz." dedi.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası