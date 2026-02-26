MHK duyurdu: Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında 27 Şubat, 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yapılacak 23'üncü hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.
- 27 Şubat Cuma günü RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor maçını Oğuzhan Aksu, Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını ise Ali Yılmaz yönetecek.
- 28 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında Adnan Deniz Kayatepe, Kocaelispor-Beşiktaş maçında Cihan Aydın, Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçında Ali Şansalan, Göztepe-ikas Eyüpspor maçında ise Batuhan Kolak düdük çalacak.
- 1 Mart Pazar günü Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçını Ümit Öztürk, Samsunspor-Gaziantep FK maçını Mahmet Türkmen, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçını ise Alper Akarsu yönetecek.
27 Şubart Cuma
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim): Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park): Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan): Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli): Cihan Aydın
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park): Ali Şansalan
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel): Batuhan Kolak
1 Mart Pazar
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman): Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs): Mahmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya): Alper Akarsu