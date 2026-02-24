Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Yasin Kol, sahada 2 top varken oyunu devam ettirdi, pozisyonun devamında sarı lacivertli ekip penaltı itirazında bulundu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ettiği müsabakanın ikinci yarısında ilginç bir an yaşandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe revire döndü: Tam 4 isim birden sakatlandı

SAHADA 2 TOP VARKEN OYUN SÜRDÜ

İlk yarıda Kasımpaşalı oyuncu Kamil Ahmet’e çarpan top taça doğru gitti ancak kavis alarak dışarıya çıkmadan oyun alanına döndü.

Topun taça çıktığını düşünen Marco Asensio, dışarıdan başka topu alarak taç attışı yaptı, hakem Yasin Kol ise iki topun sahada olduğu anlarda oyunu durdurmak yerine devam ettirdi. Asensio'nun taç atışıyla oyun alınanı gönderdiği topu İsmail Yüksek doğrudan dışarıya gönderirken oyun alanında olan topu kazanan Fenerbahçeli futbolcular atağa kalktı.

FENERBAHÇE DEVAMINDA PENALTI BEKLEDİ

Herkes büyük şaşkınlık yaşarken pozisyonun devamında Levent Mercan yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı beklese de VAR'dan uyarı gelmedi ve oyun devam etti. Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis'in aut atışıyla maç kaldığı yerden devam etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası