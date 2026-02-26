Ardahan-Artvin kara yolunda Sahara Geçidi'nde kar temizlemesi yapan ekip, çığ altında kaldı. Çığ altında kalanları kurtarmaya gelen ekibin de çığ altında kalması herkesi korkuttu. Sürücüler araçtan çıkarılırken, araçlar ise kar altında kaldı. Faciadan can kaybı olmadığı öğrenildi

Ardahan-Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir facia yaşandı.

KURTARMA EKİBİ DE ÇIĞ ALTINDA KALDI

Gece saatlerinden bu yana kar ve yoğun tipinin etkili olduğu kentte, kar temizleme çalışması yürüten iş makinelerinin üzerine çığ düştü. Çığ altında mahsur kalan araçları kurtarmak üzere bölgeye Kars Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler çalışma yaptığı sırada, kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü.

Ardahan-Artvin yolunda çığ faciası: Can kaybı yok, araçlar kar altında

Sürücüler araçlardan çıkarılırken, kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CAN KAYBI YOK

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yoğun tipi ve art arda gelen kar kütleleri nedeniyle ilerleyemeyen ekipler bölgede mahsur kaldı. Son bilgilere göre, şu an için kar kütlelerinin altında kalan herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenilirken, çok sayıda iş makinesi ve aracın kar altında kaldığı öğrenildi.

