A Milli Takım'da sakatlık şoku! Devam edemedi
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaştığı mücadelede Kaan Ayhan sakatlık geçirdi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk eden A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşandı.
Karşılaşmada Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olan Kaan Ayhan, 80. dakikada sakatlandı.
Topsuz alan adalesinden sakatlanan Kaan, yerini Atakan Karazor'a bıraktı.
