Bilecik'te 200 gram ekmeğin fiyatı 12.50 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşlar karara tepki gösterirken, esnaf maliyetleri gerekçe göstererek zammı normal olarak değerlendirdi.

Ekmek

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bu zamma vatandaşlar tepki gösterirken, fırıncılar da, "Özellikle elektrik, doğal gaz, mazot, işçi giderleri, SSK giderleri son zamanlarda gelen vergiler ve bunlar bizim hep maliyetimiz artıyor. Bundan ötürü gelen zam normaldir" dedi.

SEZER DOĞRU

