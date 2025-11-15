İhlas Haber Ajansı (İHA) • Bilecik
Ekmeğe zam geldi! Bilecik'te yeni fiyat açıklandı
Bilecik'te 200 gram ekmeğin fiyatı 12.50 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşlar karara tepki gösterirken, esnaf maliyetleri gerekçe göstererek zammı normal olarak değerlendirdi.
- Zam, Bilecik TSO ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen yeni fiyat listesinde yer aldı.
- Fırıncılar, elektrik, doğal gaz, mazot, işçi giderleri ve vergilerin maliyetlerini artırdığını ve dolayısıyla zammın normal olduğunu belirtiyorlar.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Bu zamma vatandaşlar tepki gösterirken, fırıncılar da, "Özellikle elektrik, doğal gaz, mazot, işçi giderleri, SSK giderleri son zamanlarda gelen vergiler ve bunlar bizim hep maliyetimiz artıyor. Bundan ötürü gelen zam normaldir" dedi.
