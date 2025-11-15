Kaptan taçlandırdı, ama rövanş hayal!

Dün gece Bulgaristan’ı devirdik, biri penaltıdan iki golle grup ikinciliğini cebe attık. Güzel, hoş, alkışlanır. Ama içimde bir ateş yanıyor: İspanya’dan yediğimiz 6 golün rövanşı nerede kaldı?

Dün sahada gördüklerimle, o prestij maçı değil “rüya, masal” olur!

İYİ Kİ VARSIN HAKAN

Hakan Çalhanoğlu yine kaptan, yine kral! Penaltıyı öyle bir vurdu ki, top fileye giderken Bulgar kalecinin morali de gitti. Ama bir penaltı yetmez be kardeşim!

O o da öyle düşündü, öyle oynadı. Bir de ikinci golün asistini yaptı.

KEREM NELER KAÇIRDIN ÖYLE?

Aslında Kerem’i, Kenan’ı, Abdülkerim’i göremedik mi sanıyorsun? Gördüler ama Oğuz’un ortaları hep yanlış adrese gitti. Final paslarında son vuruşları yapamadık, yapabilsek farka giderdi millilerimiz.

YAZIK OLDU KAAN’A

Zeki Çelik alkışı hak etti, evet, Montella niye Zeki-Kaan hamlesini yaptı, hâlâ anlamadım. Yazık oldu, Kaan’a! Sakatlandı! Geçmiş olsun,

Sol kanat Ferdi’yle canlanabilirdi.

Ferdi önde bassa Dimitrov’u dağıtırdı, Kerem de boşta kalır, farka giderdik. Olmadı, o baskıyı Ferdi’yle kuramadık, bir dizi pozisyon mu? Olmadı! Olmuyor, olmuyor!

ARDAMIZ YORGUN

Önde 4 kişi basıyoruz ama topu ayağımıza yapıştırıp “Hadi bakalım” diyemiyoruz. Niye?

Arda Güler’imiz altın çocuk, sahada koşuyor, basıyor, istiyor. Klas paslar da atıyor ama final pasları nerede? Belli ki yorgun Arda. Neyse ki, bu Yusuf Sarı’ya şans oldu.

MONTELLA ÇOK TEDBİRLİ

Rusev kontralarda fırtına gibi esti, uyandık mı? Uyanmadık. Bulgaristan 4-3-3’le kapanıyor, Petrov, Krastev, Z. Dimitrov solu kilitliyor. Montella hoca, “çare üret!” diye haykırıyorum. Set oyunu, kanat bindirmesi, Arda’yı serbest bırak… Bir şeyler yap!

Montella yoğurdu üfleyerek yiyor, ne diyelim kazanan “haklıdır”.

ONUR İÇİN GURUR İÇİN

İspanya maçı geliyor. Dün geceki oyunla rövanş değil, intihar olur. Prestij için değil, gurur için oynayacağız. Ama bu kadro, bu oyunla? İmkânsız değil, çok zor. Yine de inanıyorum, çünkü bu çocuklar altın çocuklar. Yeter ki Montella doğru tuşlara bassın.

Hadi çocuklar, taçlanın ama bu kez kupa gibi taçlanın!