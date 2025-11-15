Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda muhtemel rakipleri kimler?
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek adını 2026 Dünya Kupası play-off turuna yazdırdı. Peki, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda muhtemel rakipleri kimler?
- A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi.
- Bu galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunu garantiledi.
- Golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 84. dakikada Chernev (kendi kalesine) kaydetti.
- Play-off yarı final maçları 26-28 Mart 2026, final maçları ise 29-31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off turunu garantiledi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 84. dakikada Chernev (kendi kalesine) kaydetti. Peki, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda muhtemel rakipleri kimler?
TÜRKİYE'NİN 2026 FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran A Milli Futbol Takımı, ikincilik mücadelesi verdiği Gürcistan'ı geride bırakarak play-off turu hakkını elde etti.
Ay-yıldızlılar, grubun son maçında namağlup lider İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri ise Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Çekya olacak.
2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kapsamında oynanacak yarı final maçları 26-28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Yarı final etabının ardından final turu maçları ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.