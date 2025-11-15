A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek adını 2026 Dünya Kupası play-off turuna yazdırdı. Peki, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda muhtemel rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off turunu garantiledi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 84. dakikada Chernev (kendi kalesine) kaydetti. Peki, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda muhtemel rakipleri kimler?

TÜRKİYE'NİN 2026 FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran A Milli Futbol Takımı, ikincilik mücadelesi verdiği Gürcistan'ı geride bırakarak play-off turu hakkını elde etti.

Ay-yıldızlılar, grubun son maçında namağlup lider İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri ise Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Çekya olacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kapsamında oynanacak yarı final maçları 26-28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yarı final etabının ardından final turu maçları ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

