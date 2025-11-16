İstanbul'da Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki hatlardaki operasyonel çalışmalar nedeniyle bazı abonelerde suda geçici süreli bulanıklık gözlendi. İSKİ, suyun insan sağlığı için risk oluşturmadığını ve kısa sürede suyun normale döneceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

İstanbulda çamurlu su paniği! İSKİden açıklama geldi

İSKİ'DEN AÇIKLAMA

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası