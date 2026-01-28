Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru sürcinde sona gelindi. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan duyuruların ardından 2026-MSÜ sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuruların tamamlanmasına az zaman kaldı. Peki, MSÜ sınavı başvuruları için son gün ne zaman? İşte sınava ilişkin tüm detaylar...

MSÜ sınav başvuruları için son gün yaklaştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ sınavı başvuruları için son gün ne zaman?

MSBden son gün duyurusu! MSÜ sınavı başvuruları için son gün ne zaman?

MSÜ SINAVI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru sürecinde sona gelindi. 2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlamıştı. Henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar MSB son tarihin 29 Ocak 2026 olduğunu hatırlattı. Adaylar başvurularını son gün saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.



MSBden son gün duyurusu! MSÜ sınavı başvuruları için son gün ne zaman?

2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026-MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak. Sınav, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar için ilk aşama.

Sınavdan alınacak puanlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanlara göre değerlendirilecek.

MSBden son gün duyurusu! MSÜ sınavı başvuruları için son gün ne zaman?

MSB SINAV BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

MSÜ sınav başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabildiği gibi bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebiliyor.

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor. Sınava ilişkin tüm ayrıntılar ise 2026-MSÜ Kılavuzu’nda duyuruldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası