Avrupa futbolunun patronu, sarı lacivertlileri mercek altına aldı. UEFA Finansal Fair Play komitesinden iki yetkili ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte’tan üç uzmandan oluşan beş kişilik heyet 48 saat boyunca Fenerbahçe’nin finansal kayıtlarını didik didik etti. Mart ayında Kerem için özel inceleme yapacaklar.

TAHİR KUM - UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü’nde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. UEFA’dan gelen iki yetkili ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte’tan üç uzmandan oluşan beş kişilik heyet, sarı lacivertli kulübün geçtiğimiz yıla ait finansal kayıtlarını inceledi. Geçtiğimiz perşembe günü kulüp binasına gelen heyetin çalışmaları cuma akşamına kadar sürdü. İki gün boyunca kulübün mali tablolarını ve hesap hareketlerini “didik didik” eden denetçilerin, elde ettikleri bulgular doğrultusunda resmî raporlarını hazırladıkları öğrenildi. UEFA heyeti, benzer kapsamdaki bir denetimi geçtiğimiz yıllarda G.Saray için de gerçekleştirmişti.

KEREM’E ÖZEL İNCELEME

Denetimin en dikkati çeken maddelerinden birini ise sezon başında kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu transferi oluşturuyor. F.Bahçe’nin her üç ayda bir sunduğu düzenli FFP raporlarının ardından, asıl değerlendirme mart ayında yapılacak. UEFA’nın mart ayı raporlamasından sonra; sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme planları üzerinden Kerem Aktürkoğlu konusunu özel olarak inceleyeceği belirtildi. Ayrıca konuyla ilgili olarak UEFA’nın sadece kulüp verileriyle yetinmeyeceği, basına yansıyan iddialar ve UEFA’ya ulaştırılan şikâyetler sebebiyle TFF’den de resmî rapor talep edeceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası