İsmail Yüksek'in sakatlık durumu belli oldu!
Fenerbahçe'de Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Yüksek'in sağlık durumu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de sakatlanarak oyundan alınan milli futbolcu İsmail Yüksek'in sağlık durumu netleşti.
DURUMU CİDDİ DEĞİL
TRT Spor'a göre milli futbolcunun ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1884 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
