Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ın Ali Koç’a yönelik sert ifadeler içeren açıklamasına resmi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, polemiklerden uzak durulması ve sporun saha içinde kalması gerektiği vurgusunu yaptı.

Dün Galatasaray'ın resmi hesaplarından Fenerbahçe eski Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç hakkında yapılan açıklamalar gündem olmuştu. Paylaşımda, Ali Koç'un sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk'a yönelik savurduğu iddia edilen tehditler yer alıyordu. Galatasaray cephesinden, "Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasray'ın bu açıklamasına cevap gecikmedi. Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya resmi kanallar üzerinden sert bir cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, yayımladığı açıklamada söz konusu ifadeleri kabul edilemez bulduklarını belirterek, Ali Koç’un saha dışı polemiklerin merkezine çekilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik oluşturmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.

Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası