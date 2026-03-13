İşletme Benim Stilim yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, Kağıthane’deki evinde ölü olarak bulundu. 27 yaşındaki Eraslan’ın, Instagram hesabından paylaştığı veda notuyla intihar ettiği belirtildi. Öte yandan genç kadının yıllar önce yarışmada dile getirdiği sözler yeniden gündem oldu.

Olay, Ortabayır Mahallesi’nde gece saat 00.00 civarında meydana geldi. Yakınları, Ayşegül Eraslan’dan haber alamayınca evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Veda notu bırakıp canına kıydı! Ayşegül Eraslan’ın yarışmadaki sözleri gündem oldu

Polis ekipleri eve girdiğinde Eraslan’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

“KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜM OLMADI”

Eraslan, hayatını kaybetmeden kısa süre önce sosyal medya hesabından dikkat çeken mesajlar paylaştı. Fenomen, notunda “Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM”

Ayrıca Eraslan, kanlı veda mektubunda şunları yazdı:

“Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim, çok şiddetle büyüdüm.”

YARIŞMADAKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç kadının ölümü sonrası, yıllar önce yarışmada yaşadığı bir anı yeniden gündeme geldi. Eraslan, bir anda ağlamaya başlayınca kendisine yöneltilen “Neden ağlıyorsun?” sorusuna, “Bazen doluyorum, çok içimde biriktiren bir insan olduğum için doluyorum” cevabını vermişti.

