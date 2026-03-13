İhlas Haber Ajansı
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR’ı açıklandı
Süper Lig’in 26'ncı haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşmasının VAR'ı (Video Yardımcı Hakemi) belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 26'ncı haftasında bugün saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Süleyman Bahadır , maçın 4'üncü hakemi olacak.
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre; Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya’ya, AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.
