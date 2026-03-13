PFDK'dan Serkan Reçber'e 45 gün hak mahrumiyeti: Cezanın nedeni belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber'e de Galatasaray maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ceza verdi.
- Sarı-kırmızılı oyuncu Leroy Sane, direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç men cezası aldı.
- Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber, hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 300.000.-TL para cezası ile cezalandırıldı.
- PFDK, Fenerbahçe antrenörü Umberto Tedesco'ya ise 1 maç men ve 80 bin TL para cezası verdi.
Süper Lig'in 25'inci haftasında TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin faturasını açıkladı. Direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Leroy Sane, 2 maç men cezası alırken; Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e de ceza çıktı.
"HAKEMLERE YÖNELİK SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET"
PFDK'nın 12 Mart tarihli toplantısında aldığı karar şöyle:
"07.03.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi SERKAN REÇBER’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Öte yandan PFDK, Fenerbahçe antrenörü Umberto Tedesco’ya ise 1 maç men ve 80 bin TL para cezası verdi.