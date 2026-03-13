Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber'e de Galatasaray maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ceza verdi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin faturasını açıkladı. Direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Leroy Sane, 2 maç men cezası alırken; Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e de ceza çıktı.

Serkan Reçber

"HAKEMLERE YÖNELİK SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET"

PFDK'nın 12 Mart tarihli toplantısında aldığı karar şöyle:

"07.03.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi SERKAN REÇBER’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan PFDK, Fenerbahçe antrenörü Umberto Tedesco’ya ise 1 maç men ve 80 bin TL para cezası verdi.

