Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı planı: Sergen Yalçın'ın ilk 11 kararı
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'a 3 puanla dönerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik patron Sergen Yalçın, bu maçta forma vereceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
AGBADOU'NUN YANINA DJALO YA DA UDUOKHAI
Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz oynayacak. Yalçın, stoper hattında Emmanuel Agbadou’nun yanında Tiago Djalo ve Felix Uduokhai arasında tercih yapacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada Wilfred Ndidi ve Kristjan Asllani'nin önünde kaptan Orkun Kökçü görev yapacak.
GOL UMUDU OH
Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda Junior Olaitan forma giyecek. Beşiktaş, ileri uçta Güney Koreli santrforu Hyun-Gyu Oh ile gol arayacak.