Ligde 25 haftalık bölüm geride kalırken Fenerbahçe 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, zirvedeki Galatasaray’ın 4 puan gerisinde bulunuyor. Ev sahibi Fatih Karagümrük topladığı 14 puanla ligin son sırasında. Maç saatine az bir zaman kala ise ''Ederson cezalı mı, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında kimler eksik?'' sorusuna cevap aranıyor.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İstanbul’daki mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma bu akşam beIN SPORTS kanalından canlı yayınlanacak. Peki, Ederson cezalı mı, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında kimler eksik?

Ederson cezalı mı, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında kimler eksik? Süper Lig karşılaşması bu akşam!

EDERSON CEZALI MI, NEDEN YOK?

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kaleci Ederson forma giyemeyecek. Ederson kart cezası nedeniyle bu akşamki maçta kadroda yer alamadı.

Ederson cezalı mı, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında kimler eksik? Süper Lig karşılaşması bu akşam!

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de aakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada görev yapamayacak. Kart cezalısı Ederson da eksiklere eklenince sarı-lacivertli ekip bu akşam 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu da karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Ederson cezalı mı, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında kimler eksik? Süper Lig karşılaşması bu akşam!

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Lichovsky, Anıl Çınar, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Babicka, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif



Haberle İlgili Daha Fazlası