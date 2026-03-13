Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde heyecan dorukta. Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük Süper Lig’de 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 17 maçta Fenerbahçe 12 galibiyet alırken, 4 maç berabere tamamlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında yalnızca bir kez galip gelebilmişti. İlk karşılaşmayı 12 Kasım 1959’da Mithatpaşa Stadı’nda 2-0 kazanmış olan Karagümrük, sonraki 16 mücadelede rakibine üstünlük sağlayamamıştı. Şimdi ise gözler bu akşamki karşılaşmaya çevrildi. Peki, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte muhtemel 11! Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bu akşam ekranlara gelecek karşılaşma şifreli olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe cephesinde Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo tedavi sürecinde. Kart cezalısı Ederson da bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmeleri halinde bir sonraki haftaki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Lichovsky, Anıl Çınar, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Babicka, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

