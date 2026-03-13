Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haftanın hakemlerini açıkladı. Göztepe-Alanyaspor maçını yönetecek isim ise dikkat çekti. Asen Albayrak, Süper Lig tarihinde orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem olacak. Peki, Hakem Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan Süper Lig 26. hafta hakemleri arasında yer alan Asen Albayrak ismi merak edildi. FIFA kokartlı hakem Albayrak, Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelede düdük çalarak Süper Lig’de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını elde edecek.

HAKEM ASEN ALBAYRAK KİMDİR?

Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997 tarihinde Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. 2017 yılından itibaren aktif olarak hakemlik yapan Asen Albayrak, Türkiye futbolunun farklı liglerinde görev aldı. Özellikle TFF 2. Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında maçlar yönetti.

Albayrak, 2025 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası hakemler arasına girdi. Böylece hem Türkiye’de hem de uluslararası organizasyonlarda görev alabilecek seviyeye ulaştı.

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan Süper Lig 26. hafta hakemleri arasında yer alan Asen Albayrak, Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak.

Bu görevlendirme, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Daha önce kadın hakemler Süper Lig’de dördüncü hakem olarak görev almıştı ancak ilk kez bir kadın hakem bir Süper Lig maçında orta hakem olarak sahaya çıkacak.

TFF, daha önce 2022 yılında üç kadın hakemi Süper Lig maçlarında dördüncü hakem olarak görevlendirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası