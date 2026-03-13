Tutuklulara Ramazan Bayramı nedeniyle açık görüş izni! Tarihler açıklandı
Ceza infaz kurumlarında bulunanlara Ramazan Bayramı dolayısıyla 16 ile 22 Mart arasında açık görüş izni verilecek. Disiplin cezası kesinleşmiş olanlar, bu haktan yararlanamayacak.
- Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verilecek.
- Disiplin cezası kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.
- Ziyaretçilerin akrabalık durumlarını resmi belgelerle ispatlamaları gerekiyor.
- Her hükümlü bu haktan yalnızca bir kez yararlanabilecek.
- Açık görüşler, kurum türüne göre 16-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca kapalı ceza infaz kurumlarında bulunanlara bayramlarda ve özel günlerde açık görüş izni verildiği anımsatıldı.
DİSİPLİN CEZASI OLANLAR YARARLANAMAYACAK
Bu kapsamda, önceden planlama yapılarak Ramazan Bayramı nedeniyle açık görüşlerin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ile tutukluların bu haktan yararlandırılmayacağı vurgulandı.
AKRABALIK DURUMUNU İSPATLAYACAKLAR
Açık görüşten her hükümlünün bir kez yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerektiği kaydedildi.
16-22 MART ARASINDA GERÇEKLEŞECEK
Açık görüşler, CTE'nin internet sitesinde ilan edilen 173 ceza infaz kurumunda 16 ile 22 Mart, ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan diğer kapalı ceza infaz kurumlarında 16 ile 20 Mart, müdürlük teşkilatı bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarında ise 16 ile 18 Mart arasında yapılacak.