ABD-İsrail- İran’ın Orta Doğu’yu ateş hattına çevirdiği savaş günden güne kızışırken, İsrail Başbakanı Netanyahu dün kameraların karşısında Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulundu. ‘Sünnilik, Şiilik ve radikal İslamın tüm dünya için bir tehdit olduğunu’ söyleyen Netanyahu, bu işin kendi kendine çözülemeyeceğini belirterek yardım istedi.

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı İran’a yönelik saldırıları devam ederken, dün İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın başından bu yana ilk kez düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında İran’daki rejimi ezdiklerini vurgulayan Netanyahu, Lübnan’da da Hizbullah’a saldırdıklarını ve onları yenilgiye uğrattıklarını söyledi. Times of Israel’in haberine göre Netanyahu, "Hizbullah gücümüzü hissediyor ve bunu daha da çok hissedecek. Saldırganlığının bedelini çok ağır ödeyecek.” şeklinde konuştu.

“ORTA DOĞU’DA GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİK”

İsrail Başbakanı açıklamalarının devamında “ABD-İsrail arasındaki benzersiz güç birleşimi sayesinde Ortadoğu'da ve hatta ötesinde güç dengesini değiştiren muazzam başarılara imza attık” diye konuştu.

Netanyahudan skandal sözler: İslam dünya için büyük bir tehdit

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Açıklamalarının devamında Müslümanları hedef alan Netanyahu, "Diğer ülkeler de Orta Çağ'a dönmek istiyor. Bunun sadece İsviçre'ye özgü olduğunu söylemiyoruz. İsviçre'de şu anda Sünni'siyle Şii'siyle radikal İslam, tüm dünya için büyük bir tehdit.”dedi.

"DÜŞMANLARIMIZA SALDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Netanyahu, “Bunun kendiliğinden çözüleceğini söyleyemeyiz. Düşmanlarımıza saldırmaya devam ediyoruz. Öylece durup bu işin kendi kendine çözülmesini bekleyemeyiz." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

