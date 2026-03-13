ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 14. gününe girerken, İran medyası Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Öte yandan akşam saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığı duyuruldu. Açıklamaya göre, İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar 14. gününde de sürerken İran'ın da misilleme saldırıları bölgedeki savaş gerilimini günden güne artırıyor. İran medyası Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtirken, bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu. Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Orta Doğuda ateş çemberi genişliyor! Savaşın 14. gününde Tahranda peş peşe patlamalar

İSRAİL'İN ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERİ HEDEF ALINDI

Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren savaşta İran'ın da misilleme saldırıları sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu. İran devlet televizyonu, Gerçek Vaat-4 operasyonunun 44. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı.

Orta Doğuda ateş çemberi genişliyor! Savaşın 14. gününde Tahranda peş peşe patlamalar

İRAN'IN MİSİLLEMELERİ SÜRÜYOR

İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı. İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi. İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

Orta Doğuda ateş çemberi genişliyor! Savaşın 14. gününde Tahranda peş peşe patlamalar

SUUDİ ARABİSTAN: 35 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 35 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasına giren 35 İHA'nın savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Açıklamada, imha edilen 35 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 54 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası