Juventus'un teklifini kabul etmeyerek sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'de kalan ve Göztepe maçında yedek kulübesinde yer alan En Nesyri'nin, sarı lacivertli yönetime ayrılık şartı sunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve transferi için Juventus ile anlaşmaya varılan En Nesyri, kiralık olarak gitmek istemediğini belirterek takımda kaldı.

JUVENTUS TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

İtalya'ya eli boş dönen Torino ekibi, Faslı yıldızın bonservisini almak istemediklerini belirterek transferin kendileri için kapandığını duyurdu.

MENAJERİ YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

İtalyan devinin teklifini kabul etmeyen En Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

En Nesyri'nin menajeri, Fenerbahçe yönetimine oyuncunun bonservisiyle ayrılmak istediğini iletirken Faslı yıldızın önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 46 GOL KATKISI

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youssef En Nesyri, 77 maçta 38 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi

