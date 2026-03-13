Türkiye Gazetesi
Bartuğ Elmaz'dan Fenerbahçe karşısında bir ilk
Fenerbahçe'den devre arasında kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü sarı lacivertli takıma karşı attı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Fatih Karagümrük'te Bartuğ Elmaz, eski takımı karşında bir ilki yaşadı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
İLK GOLÜ FENERBAHÇE'YE
Müsabakanın 15. dakikasında Fatih Karagümrük forması giyen Bartuğ Elmaz, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Devre arasında sarı lacivertlilerden kiralık olarak Karagümrük'e katılan 23 yaşındaki orta saha, attığı golün ardından sevinç yaşamadı.
Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de eski takımı Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR