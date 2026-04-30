Venezuela’da Maduro devrinin kapanmasıyla birlikte gökyüzündeki kilitler de açıldı. ABD ile 7 yıldır kopuk olan hava yolu trafiği, Miami-Karakas hattındaki ilk uçuşla yeniden hayat buldu.

Venezuela’da taşların yerinden oynamasıyla birlikte Washington hattında "normalleşme" rüzgarları hızla esiyor.

ABD ile Venezuela arasındaki yolcu uçuşları, yaklaşık 7 yıl aranın ardından yeniden başladı. ABD merkezli American Airlines şirketi, Embraer 175 tipi uçaklarla Miami-Karakas hattında günlük seferlere başladığını ve 21 Mayıs'tan itibaren ikinci bir günlük uçuşun eklenmesinin planlandığını açıkladı. Şirket, bu uçuşların iş, turizm ve insani seyahatleri destekleyeceğini belirtti.

DEVLET ADAMLARI VE BASIN MENSUPLARINI TAŞIDI

İlk sefer kapsamında bir yolcu uçağı, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami'den Venezuela'nın başkenti Karacas'a doğru havalandı. Hükümet yetkilileri ve basın mensuplarının da bulunduğu uçağın gün içinde Karacas'a iniş yapması bekleniyor.

ABD'nin 7 yıllık yasağı bitti! Maduro'suz Venezuela'ya ilk uçuş

"TRUMP DÖNEMİYLE DEĞİŞTİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise uçağın kalkış anına ilişkin görüntüler paylaşılırken, "Yaklaşık 7 yıldır ABD ile Venezuela arasında doğrudan ticari uçuş yoktu. ABD Başkanı Donald Trump döneminde bunu bugün değiştiriyoruz. Miami ve Karakas arasındaki uçuşlar yeniden başlatılıyor" denildi.

YASAK 2019'DA GETİRİLMİŞTİ

Uçuşların yeniden başlaması öncesinde Karacas'taki havalimanında güvenlik prosedürleri ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi tarafından denetlenmişti. Süreç, 2019'da getirilen uçuş yasağının Trump'ın talimatıyla Ocak ayında kaldırılması ve geçtiğimiz Mart ayında American Airlines'ın sefer izninin onaylanmasının ardından ilerlemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mart ayında Venezuela için seyahat uyarısını "seyahat etmeyin" seviyesinden "seyahati yeniden değerlendirin" seviyesine düşürmüştü.

Seyahat alanındaki söz konusu gelişmelerin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ocak ayında ABD tarafından düzenlenen bir operasyon kapsamında ülke sınırları dışına çıkarılmasının ardından yaşanması ise dikkat çekmişti.

American Airlines, 1987'den bu yana Venezuela'da faaliyet gösterdiği ve 2019'daki yasak öncesinde ülkedeki en büyük ABD'li havayolu şirketi olduğu biliniyor.

