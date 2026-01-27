2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri için son günler! Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyeceğini, nereden ve nasıl ödeyeceğini merak ediyor. Elektrikli araç sahipleri ise MTV konusunda biraz daha avantajlı durumda. İşte elektrikli otomobiller için kalem kalem MTV oranları. Tesla, Togg ve BYD sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

HABER MERKEZİ — Araç sahipleri için yılda iki taksit halinde ödenene Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksiti için son günler yaklaşıyor.

MTV İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılı MTV ilk taksit son ödeme tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirlendi. Ancak ayın 31’i hafta sonuna geldiği için 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeler yapılabilecek. Ocak ayında ödenmesi gereken ilk taksiti zamanında yatırmayan araç sahipleri için günlük gecikme faizi uygulanıyor.

MTV’nin ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.

2026 elektrikli araçlar MTV ödeme rehberi

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İNDİRİMİ BULUNUYOR MU?

Elektrikli araçlar için MTV farklı hesaplanıyor. MTV elektrikli araçlar için içten yanmalı modellerin yüzde 25 yani 4’te 1’i oranında uygulanıyor. Örneğin 20 bin TL'lik MTV çıkıyorsa elektrikli araç sahibi 5 bin TL ödeyecek.

Togg-Tesla

TESLA VE TOGG NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Çift motorlu Togg T10X 4More ve Model Y Performans modellerinin MTV’si 68 bin 603 TL oldu.

Tek motorlu Togg T10F ve Tesla Model Y model araç sahipleri ise 17 bin 504 TL ödenecek.

BYD Atto 3 model araç sahipleri ise 12.554 TL MTV ödeyecek. BYD’nin en çok satan modellerinden birisi olan BYD SEAL U EV için ise 17.504 TL ödeme çıkıyor.



84 kW güce sahip Citroen e-C3 modeli için ise 3.007 TL’lik bir MTV ödenecek.

Elektrikli otomobillerde MTV aracın yaşı ve gücüne göre belirleniyor.

1-3 yaş elektrikli otomobiller için MTV oranları:

Araç değeri 309.100 TL’yi geçmeyen

70 kW altı - 1.437 TL

71–85 kW - 2.504 TL

Araç değeri 309.100 TL – 541.500 TL arasında



70 kW altı - 1.579 TL

71–85 kW - 2.755 TL



Araç değeri 541.500 TL üstü



70 kW altı - 1.725 TL

71–85 kW - 3.007 TL



Araç değeri 775.100 TL’yi geçmeyen

86–105 kW - 4.868 TL

106–120 kW - 7.669 TL

Araç değeri 775.100 TL üstü

86–105 kW - 5.312 TL

106–120 kW - 8.368 TL

Araç değeri 968.100 TL’yi geçmeyen

121–150 kW - 11.506 TL

Araç değeri 968.100 TL üstü

121–150 kW - 12.554 TL

Araç değeri 1.937.500 TL’yi geçmeyen

151-180 kW - 16.043 TL

181-210 kW - 24.436 TL

Araç değeri 1.937.500 TL üstü

151-180 kW - 17.504 TL

181-210 kW - 26.660 TL

Araç değeri 3.101.800 TL’yi geçmeyen

211-240 kW - 38.421 TL

Araç değeri 3.101.800 TL üstü

211-240 kW - 41.917 TL

Araç değeri 3.683.200 TL’yi geçmeyen

241 kW ve üstü - 62.888 TL

Araç değeri 3.683.200 TL üstü

241 kW ve üstü - 68.603 TL

