2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri için son günler. Araç sahipleri “Kim ne kadar ödeyecek?”, “Hangi model araç için ne kadar MTV ödenir”, “Son ödeme günü ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Bu haberde model model tüm araçlar için ödenmesi gereken MTV oranlarına yer verdik.

HABER MERKEZİ — Milyonlarca araç sahibi için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin ilk taksiti için son günler yaklaşıyor. 2026 yılı MTV ilk taksit son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 olarak belirlendi. Zamanında yatırmayan araç sahipleri için günlük gecikme faizi uygulanıyor.

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanırken MTV artışı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 18,95 olarak belirlendi.

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme rehberi

1.1.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobillerin ödemesi gereken MTV şu şekilde: (Rakamlar yıllık olarak verilmiştir, 6 aylık MTV yarısı olarak ödenir)

1300 cc ve aşağısı - taşıt değeri 309.100’ü aşmayanlar

1–3 yaş 5.750 TL

4–6 yaş 4.010 TL

7–11 yaş 2.238 TL

12–15 Yaş 1.689 TL

16 ve üstü 593 TL

1300 cc ve aşağısı - taşıt değeri 309.100’ü aşıp 541.500’ü aşmayanlar

1–3 yaş 6.319 TL

4–6 yaş 4.409 TL

7–11 yaş 2.459 TL

12–15 Yaş 1.861 TL

16 ve üstü 655 TL

1300 cc ve aşağısı - taşıt değeri 541.500’ü aşanlar

1–3 yaş 6.902 TL

4–6 yaş 4.807 TL

7–11 yaş 2.693 TL

12–15 Yaş 2.032 TL

16 ve üstü 706 TL

1301-1600 cc - taşıt değeri 309.100’ü aşmayanlar

1–3 yaş 10.016TL

4–6 yaş 7.510 TL

7–11 yaş 4.354 TL

12–15 Yaş 3.077 TL

16 ve üstü 1.181 TL

1301-1600 cc - taşıt değeri 309.100’ü aşıp 541.500’ü aşmayanlar

1–3 yaş 11.023 TL

4–6 yaş 8.264 TL

7–11 yaş 4.794 TL

12–15 Yaş 3.375 TL

16 ve üstü 1.290 TL

1301-1600 cc - taşıt değeri 541.500’ü aşanlar

1–3 yaş 12.028 TL

4–6 yaş 9.012 TL

7–11 yaş 5.220 TL

12–15 Yaş 3.685 TL

16 ve üstü 1.408 TL

1601–1800 cc - taşıt değeri 775.100’ü aşmayanlar

1–3 yaş 19.472 TL

4–6 yaş 15.226 TL

7–11 yaş 8.948 TL

12–15 Yaş 5.458 TL

16 ve üstü 2.113 TL

1601–1800 cc - taşıt değeri 775.100’ü aşanlar

1–3 yaş 21.251 TL

4–6 yaş 16.600 TL

7–11 yaş 9.775 TL

12–15 Yaş 5.964 TL

16 ve üstü 2.307 TL

1801–2000 cc - taşıt değeri 775.100’ü aşmayanlar

1–3 yaş 30.679 TL

4–6 yaş 23.625 TL

7–11 yaş 13.888 TL

12–15 Yaş 8.264 TL

16 ve üstü 3.248 TL

1801–2000 cc - taşıt değeri 775.100’ü aşanlar

1–3 yaş 33.474 TL

4–6 yaş 25.784 TL

7–11 yaş 15.147 TL

12–15 Yaş 9.012 TL

16 ve üstü 3.547 TL

2001–2500 cc - taşıt değeri 968.100’ü aşmayanlar

1–3 yaş 46.027 TL

4–6 yaş 33.413 TL

7–11 yaş 20.874 TL

12–15 Yaş 12.465 TL

16 ve üstü 4.930 TL

2001–2500 cc - taşıt değeri 968.100’ü aşanlar

1–3 yaş 50.217 TL

4–6 yaş 36.448 TL

7–11 yaş 22.768 TL

12–15 Yaş 13.606 TL

16 ve üstü 5.378 TL

2501–3000 cc - taşıt değeri 1.937.500’ü aşmayanlar

1–3 yaş 64.175 TL

4–6 yaş 55.837 TL

7–11 yaş 34.878 TL

12–15 Yaş 18.758 TL

16 ve üstü 6.875 TL

2501–3000 cc - taşıt değeri 1.937.500’ü aşanlar

1–3 yaş 70.018 TL

4–6 yaş 60.905 TL

7–11 yaş 38.053 TL

12–15 Yaş 20.466 TL

16 ve üstü 7.503 TL

3001–3500 cc - taşıt değeri 1.937.500’ü aşmayanlar

1–3 yaş 97.744 TL

4–6 yaş 87.954 TL

7–11 yaş 52.976 TL

12–15 Yaş 26.443 TL

16 ve üstü 9.684 TL

3001–3500 cc - taşıt değeri 1.937.500’ü aşanlar

1–3 yaş 106.641 TL

4–6 yaş 95.940 TL

7–11 yaş 57.791 TL

12–15 Yaş 28.839 TL

16 ve üstü 10.578 TL

3501–4000 cc - taşıt değeri 3.101.800’ü aşmayanlar

1–3 yaş 153.684 TL

4–6 yaş 132.712 TL

7–11 yaş 78.152 TL

12–15 Yaş 34.878 TL

16 ve üstü 13.886 TL

3501–4000 cc - taşıt değeri 3.101.800’ü aşanlar

1–3 yaş 167.671 TL

4–6 yaş 144.770 TL

7–11 yaş 85.271 TL

12–15 Yaş 38.053 TL

16 ve üstü 15.147 TL

4001 cc ve yukarısı - taşıt değeri 3.683.200’ü aşmayanlar

1–3 yaş 251.554 TL

4–6 yaş 188.627 TL

7–11 yaş 111.714 TL

12–15 Yaş 50.206 TL

16 ve üstü 19.472 TL

4001 cc ve yukarısı - taşıt değeri 3.683.200’ü aşanlar

1–3 yaş 274.415 TL

4–6 yaş 205.781 TL

7–11 yaş 121.873 TL

12–15 Yaş 54.769 TL

16 ve üstü 21.251 TL

01.01.2018 ÖNCESİNDE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

1300 cc ve altı

1-3 yaş 5.750,05 TL

4-6 yaş 4.010,99 TL

7-11 yaş 2.238,64 TL

12-15 yaş 1.689 TL

16 yaş ve üstü 593 TL

1301-1600 cc arası

1-3 yaş 10.016,78 TL

4-6 yaş 7.510,50 TL

7-11 yaş 4.354,76 TL

12-15 yaş 3.077 TL

16 yaş ve üstü 1181 TL

1601-1800 cc arası

1-3 yaş 17.705,71 TL

4-6 yaş 13.829,13 TL

7-11 yaş 8.145,70 TL

12-15 yaş 4.957 TL

16 yaş ve üstü 1917 TL

1801-2000 cc arası

1-3 yaş 27.898,53 TL

4-6 yaş 21.478,80 TL

7-11 yaş 12.624,16 TL

12-15 yaş 7.510 TL

16 yaş ve üstü 2.958 TL

MİNİBÜSLER

1-6 yaş 6.875 TL

7-15 yaş 4.540 TL

16 yaş ve üstü 2.214 TL

PANELVAN VE MOTO KARAVANLAR

1900 cc ve aşağısı

1-6 yaş 9.167 TL

7-15 yaş 5.719 TL

16 yaş ve üstü 3.398 TL

1900 cc ve üstü

1-6 yaş 13.876 TL

7-15 yaş 9.167 TL

16 yaş ve üstü 5.719 TL

