Tayvan'ın doğusundaki Hualien ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hualien il merkezinin 24,7 kilometre doğusu olan deprem, 15,1 kilometre derinlikte kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

5,7 büyüklüğündeki deprem, Hualien'in yanı sıra Ada'nın doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde de yoğun hissedildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

TOKAT DA ŞİDDETLİ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabaha karşı merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

