2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri için son gün yaklaşıyor. Araç sahipleri “MTV nereden ödenir?”, “Kim ne kadar ödeyecek?” ve “Son ödeme günü ne zaman?” sorularına yanıt ararken, ödeme yöntemleri ve gecikme durumunda uygulanacak yaptırımlar da merak konusu oldu.

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen takvime göre MTV, her yıl olduğu gibi iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor.

MTV İLK TAKSİT SON ÖDEME TARHİ EN ZAMAN?

2026 yılı MTV ilk taksit son ödeme tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirlendi. Ancak ayın 31’i hafta sonuna geldiği için 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeler yapılabilecek. Ocak ayında ödenmesi gereken ilk taksiti zamanında yatırmayan araç sahipleri için günlük gecikme faizi uygulanıyor.

MTV’nin ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.

MTV NEREDEN NASIL ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri birçok farklı kanaldan yapılabiliyor:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi (gib.gov.tr)

GİB Mobil uygulaması

Bankaların internet şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları

Vergi daireleri

Yetkili banka şubeleri

Bazı PTT şubeleri

Plaka, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgileriyle sorgulama yapılarak ödeme gerçekleştirilebiliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İNDİRİMİ BULUNUYOR MU?

Elektrikli araçlar için MTV farklı hesaplanıyor. MTV elektrikli araçlar için içten yanmalı modellerin yüzde 25 yani 4’te 1’i oranında uygulanıyor. Örneğin 20 bin TL'lik MTV çıkıyorsa elektrikli araç sahibi 5 bin TL ödeyecek.

ŞUBAT AYINDA ARAÇ ALAN MTV ÖDER Mİ?

Yılın ilk 6 ayında alınan araçların 1 ay içinde MTV’sinin ilk taksitinin ödenmesi gerekiyor. Yani Şubat ayında alınan sıfır için en geç mart ayında yılın ilk MTV taksitinin ödenmesi gerek.

Yılın ilk 6 ayında yapılan ikinci el araç alımlarında ise satış işlemi borçsuz araçlara yapılabildiği için satıcısının MTV’nin ilk taksitini ödemiş olması zorunlu hale geliyor.

MTV’YE HANGİ BANKALAR TAKSİT YAPIYOR?

Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit

15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit

500 bin liraya kadar 3 taksit Garanti BBVA Bonus 3 taksit

3 taksit Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit

250 bin liraya kadar 3 taksit Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit

250 bin liraya kadar 4 taksit Ziraat BankKart 4 taksit

4 taksit Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

3 taksit, kartlara 4 taksit Albaraka 3 taksit

3 taksit Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit

50 bin liraya kadar 3 taksit Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit

