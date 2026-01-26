Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ilk taksit ödemesi 2 Ocak tarihinde başladı ve sona ermesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca otomobil sahibi gibi motosiklet sahipleri de ne kadar MTV ödemesi gerektiğini merak ediyor. Peki hangi motosiklet sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Yılda iki taksit olarak ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi için son günler yaklaşıyor. 31 Ocak MTV ilk taksit ödemelerinin son günü olsa da 31 Ocak tarihi hafta sonuna geldiği için ödemeler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. MTV ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak. Otomobil ve ticari araç sahipleri kadar motosiklet sahipleri de ne kadar MTV ödemesi gerektiğini merak ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER 2026 MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi

Her yıl MTV oranları yeniden değerleme oranına göre artıyor. Bu yıl yeniden değerlenme oranı yüzde 25,49 olarak belirlense de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüze 18,95 olarak açıklandı. MTV oranları aracın yaşı, motor hacmi ve model yılına göre belirleniyor.

MOTOSİKLETLERİN MTV ORANLARI

100–250 cc Motosikletler

1–3 yaş: 1069 TL

4–6 yaş: 799 TL

7–11 yaş: 589 TL

12–15 yaş: 362 TL

16 ve üstü: 136 TL

251–650 cc Motosikletler

1–3 yaş: 2214 TL

4–6 yaş: 1.676 TL

7–11 yaş: 1069 TL

12–15 yaş: 589 TL

16 ve üstü: 362 TL

651–1200 cc Motosikletler

1–3 yaş: 5.719 TL

4–6 yaş: 3.398 TL

7–11 yaş: 1.676 TL

12–15 yaş: 1069 TL

16 ve üstü: 589 TL

1200 cc ve üstü Motosikletler

1–3 yaş: 13.876 TL

4–6 yaş: 9.167 TL

7–11 yaş: 5.719 TL

12–15 yaş: 4.540 TL

16 ve üstü: 2.214 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası