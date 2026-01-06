Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 yılı ödemeleri için süreç resmen başladı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV’nin ilk taksitiyle ilgili takvim ve ödeme yöntemleri netleşirken, son ödeme tarihi de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Vergi yükümlülüğünü zamanında yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş “2026 MTV ödemeleri ne zaman yapılacak?” sorusuna cevap arıyor.

2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksit ödeme dönemi Ocak ayı itibarıyla başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, araç sahiplerinin 2026 MTV ilk taksit ödemeleri için tarih belli oldu. Peki, 2026 MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarih hangi gün?

2026 MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi

2026 MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2026 yılına ait ilk taksit ödeme dönemi Ocak ayı itibarıyla başladı. Araç sahipleri MTV ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapabiliyor.

MTV her yıl olduğu gibi 2026’da da iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit ödemeleri Ocak ve Şubat aylarını kapsarken, ikinci taksit Temmuz ayında yatırılacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılı MTV birinci taksit ödemeleri için son gün 2 Şubat Pazartesi olarak açıklandı. 2 Şubat tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak.

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden online olarak yapılabildiği gibi, anlaşmalı bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

