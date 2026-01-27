Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Türk inşaat şirketleri yurt dışında gerçekleştirdikleri projeler ile dünyanın önemli şirketleri arasında yer almaya başlamıştır. Dünyanın 138 ülkesinde 550 milyon dolardan fazla iş almış durumdayız. Bu ivmeyi kararlı şekilde sürdürüyoruz.

Bu yıl aynı listede 45 firma ile temsil edildik. İlk 100 firma arasında 8 Türk firması girmiş, Türkiye gelirler sıralamasında ise 9’uncu sıraya yerleşmiştir.

