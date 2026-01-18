Suriye Dışişleri Bakanlığı, "YPG/ SDG'ye karşı askeri operasyon, 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını kabul ettiğinde sona erecek. SDG'yi 10 Mart anlaşmasının uygulanmasında ortağımız olmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik Suriye ordusunca başlatılan operasyon sürüyor.

Son olarak Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.

Suriye son noktayı koydu! YPG'ye operasyon tek şartla durdurulacak

OPERASYONLARIN DURDURULMASI İÇİN ŞAM'DAN TEK ŞART

Suriye Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Suriye basınına açıklamalarda bulundu.

Operasyonun, YPG'nin 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını kabul ettiğinde sona ereceği bildirildi. Açıklamada "YPG'yi 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasında ortağımız olmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD İLE KOORDİNASYON SÜRÜYOR

Suriye Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ ile mücadele ve güvenlik durumunun kontrolü konusunda ABD yönetimiyle koordinasyon halinde olunduğunu da kaydetti.



