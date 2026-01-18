Suriye son noktayı koydu! YPG'ye operasyon tek şartla durdurulacak
Suriye Dışişleri Bakanlığı, "YPG/ SDG'ye karşı askeri operasyon, 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını kabul ettiğinde sona erecek. SDG'yi 10 Mart anlaşmasının uygulanmasında ortağımız olmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.
- Suriye ordusu, YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarına devam ediyor.
- Suriye ordusu, Rakka kent merkezi girişine 5 kilometre yaklaştı.
- Suriye Dışişleri Bakanlığı, operasyonların durdurulması için bir şart açıkladı.
- Şart, YPG/SDG'nin "10 Mart anlaşmasının" uygulanmasını kabul etmesi.
Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik Suriye ordusunca başlatılan operasyon sürüyor.
Son olarak Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.
OPERASYONLARIN DURDURULMASI İÇİN ŞAM'DAN TEK ŞART
Suriye Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Suriye basınına açıklamalarda bulundu.
Operasyonun, YPG'nin 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını kabul ettiğinde sona ereceği bildirildi. Açıklamada "YPG'yi 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasında ortağımız olmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD İLE KOORDİNASYON SÜRÜYOR
Suriye Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ ile mücadele ve güvenlik durumunun kontrolü konusunda ABD yönetimiyle koordinasyon halinde olunduğunu da kaydetti.