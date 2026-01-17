Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlatan Suriye ordusu teröristleri püskürterek ilerlemesini sürdürüyor. Suriye ordusu Rakka ilinin giriş kapısı olarak değerlendirilen Tabka'yı ele geçirirken, bölgedeki terör örgütü YPG unsurları çekilmeye başladı. Şam yönetimine bağlı kuvvetler Halep'in doğusunda bulunan El-Cerrah Askeri Havaalanı ile Tabka Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirdi. Öte yandan Suriye'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, Şam'a desteğini bildirdi.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını bildirdi.

Şam'ın terör örgütü YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurları konvoylarla bölgeden ayrılıyor.

AA'nın aktardığı bilgilere göre, YPG/SDG unsurları konvoylarla Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka kentinden ayrılmaya başladı.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre de, Tabka kenti yakınlarındaki el-Mansura bölgesine girerek El-Haccane Askeri Kampını ele geçirdi.

Rakka kenti kırsalındaki Racm el-Gazzal köyünün de YPG/SDG unsurlarından temizlendiği kaydedilen haberde, Suriye ordusunun Tabka kentine ilerlediği aktarıldı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

EL-CERRAH ASKERİ HAVAALANI ELE GEÇİRİLDİ

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG’nin bölgeden çekilmesiyle Deyr Hafir beldesine girdi. Ordu birlikleri, Deyr Hafir'in doğusundaki Cerrah Askeri Havaalanı'nda kontrolü ele geçirdi.

TABKA’DAN YPG/SDG UNSURLARI ÇEKİLİYOR

AŞİRETLERDEN SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEK MESAJI

Rakka ve Bukemal bölgelerindeki bazı aşiret liderlerinin, YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusu ve devletinden yana tutumlarını açıkladıkları videolar sosyal medya platformlarına düştü.

Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.

Beşşar Esed rejiminin düştüğü gün buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Hamud, Suriye topraklarının YPG/SDG'den kurtarılmasıyla sevinçlerinin tamamlanacağını söyledi.

Rakka bölgesindeki Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.

Uluslararası koalisyonun YPG/SDG'ye sağladığı korumanın kalkması talebinde bulunan Zeyanat, Şihadat aşireti olarak Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.

Ülkenin Bukemal bölgesindeki bazı aşiretler de YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusundan yana duruşlarını açıkladı.

Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.

ORDU RAKKA’NIN GÜNEY KESİMLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonlarını Fırat Nehri boyunca genişleterek sürdürüyor. Suriye ordusu, Rakka iline bağlı Tabka ilçesinde terör örgütü YPG/SDG’ye ait mevzileri Grad füzeleriyle hedef aldı.



