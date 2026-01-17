Terör örgütü YPG'ye operasyon başlatan Suriye ordusu Meskene'ye ardından da Rakka'ya ulaştı. Öte yandan terör örgütünün Meskene beldesinde askeri devriyeyi hedef aldığı, saldırıda 2 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki Mesken'e beldesine ulaştığını duyurdu. Haberde Suriye ordusunun Halep kırsalındaki 34 köyü de kontrol altına aldığı belirtilerek, 200’den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla güvenli şekilde geçişinin sağladığı kaydedildi.

ADIM ADIM İLERLİYORLAR

Öte yandan SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki kırsal kesimde bulunan Deyr Hafir’in askeri kontrolünü tamamen sağladığını duyurdu. Ordu birlikleri, Deyr Hafir'in iç mahallelerine girmesiyle bölgedeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Askerler, Deyr Hafir'in doğusundaki Cerrah Askeri Havaalanı'nda da kontrolü ele geçirdi.

2 SURİYE ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Çok geçmeden bir son dakika haberi daha geldi. Fırat Nehri’nin batısında yer alan Meskene beldesinde devriye görevi yürüten Suriye askerleri YPG/SDG tarafından hedef alındı. Anlaşmanın ihlal edildiği saldırıda 2 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, birliklerinin, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurmuştu.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

