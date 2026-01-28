Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Arife Gökçe’nin kayıp olayında baş şüpheli olarak gösterilen Sinan Sardoğan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Sardoğan’ın tahliye edilmesinin ardından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Daha önce yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan Müge Anlı’nın programındaki Sinan Sardoğan ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Sardoğan’ın cezaevinde kaldığı süre boyunca kilo aldığı görüldü. Tahliyenin ardından tıraş olduğu görülen ismin, sosyal medyada bir videosuna yer verildi.

Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan tahliye oldu! İlk görüntüsü ortaya çıktı

‘CİNSEL İSTİSMAR’ SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Canlı yayındaki tutarsız açıklamaları, agresif tavırları ve yaşlı kadınlara yönelik taciz iddialarını sakin bir şekilde aktarmasıyla dikkat çeken Sinan Sardoğan, programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Sinan Sardoğan, Arife Gökçe olayıyla ilgili değil, programda yaptığı itirafların ardından ortaya çıkan 2018 yılına ait, İstanbul Avcılar’da küçük bir erkek çocuğuna yönelik 'cinsel istismar' suçlaması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Sardoğan, bu suçlamayla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

