Testo Taylan'dan aylar sonra gelen program itirafı: Müge Anlı bizi azarladı
Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' isimli yarışma programına katılan fenomen Testo Taylan, yayınlanmayan bölümde yaşananları ilk kez anlattı. Arkadaşının argo konuştuğunu söyleyen Taylan, "Müge Anlı bizi azarladı, yönetmen de Tolunay’a çok sert tepki gösterdi" dedi.
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, 6 ay önce katıldığı Müge Anlı'nın "Güven Bana" yarışma programının, Tolunay Ören'in argo konuşmaları ve yaşanan gerginlikler nedeniyle hiç yayınlanmadığını ve programın sonunun iyi bitmediğini açıkladı.
- Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, 6 ay önce Müge Anlı'nın "Güven Bana" yarışma programına katıldığını duyurdu.
- Taylan'ın Tolunay Ören ve Konsol Oyun ile birlikte yer aldığı bölüm hiç yayınlanmadı.
- Çekimler sırasında Müge Anlı'nın yarışmacıları azarladığı, yönetmenin Tolunay'a sert tepki gösterdiği ve Tolunay'ın argo konuşmalarının ortamı gerdiği belirtildi.
- Taylan, yaşanan gerginlikler nedeniyle bölümün yayınlanmamasının daha hayırlı olduğunu ve programın finalinin iyi bitmediğini ifade etti.
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, 6 ay önce Müge Anlı’nın sunduğu "Güven Bana" isimli yarışma programına katıldığını açıkladı.
O BÖLÜM HİÇ YAYINLANMADI
Video çekerek programda yaşananları aktaran Taylan, Tolunay Ören ve Konsol Oyun’un da yarışmaya katıldığını ancak o bölümün hiç yayınlanmadığını söyledi.
"KIYAMET GİBİYDİ"
Fenomen isim, "Bölüm hiçbir zaman ekrana gelmedi, ardından program tamamen bitti. Aslında yayınlanmaması bizim için daha hayırlı oldu. Finali maalesef iyi bitmedi çünkü... Görüntülere de ulaşırsak var ya kıyamet gibiydi... Müge Anlı bizi azarladı, yönetmen de Tolunay’a çok sert tepki gösterdi. Tolunay’ın çekimler esnasındaki argo konuşmaları ortamı iyice gerdi ve ipler koptu." ifadelerini kullandı.
