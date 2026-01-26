Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' isimli yarışma programına katılan fenomen Testo Taylan, yayınlanmayan bölümde yaşananları ilk kez anlattı. Arkadaşının argo konuştuğunu söyleyen Taylan, "Müge Anlı bizi azarladı, yönetmen de Tolunay’a çok sert tepki gösterdi" dedi.

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, 6 ay önce Müge Anlı’nın sunduğu "Güven Bana" isimli yarışma programına katıldığını açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Uyuşturucu testi pozitif çıkan Timur Savcı'nın adı Teşkilat dizisinin jeneriğinden çıkarıldı

O BÖLÜM HİÇ YAYINLANMADI

Video çekerek programda yaşananları aktaran Taylan, Tolunay Ören ve Konsol Oyun’un da yarışmaya katıldığını ancak o bölümün hiç yayınlanmadığını söyledi.

"KIYAMET GİBİYDİ"

Fenomen isim, "Bölüm hiçbir zaman ekrana gelmedi, ardından program tamamen bitti. Aslında yayınlanmaması bizim için daha hayırlı oldu. Finali maalesef iyi bitmedi çünkü... Görüntülere de ulaşırsak var ya kıyamet gibiydi... Müge Anlı bizi azarladı, yönetmen de Tolunay’a çok sert tepki gösterdi. Tolunay’ın çekimler esnasındaki argo konuşmaları ortamı iyice gerdi ve ipler koptu." ifadelerini kullandı.

Testo Taylan'dan aylar sonra gelen program itirafı: Müge Anlı bizi azarladı

Haberle İlgili Daha Fazlası