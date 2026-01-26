Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle bırakılan yapımcı Timur Savcı'nın adı, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinden kaldırıldı. Savcı'nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı.

TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından Timur Savcı hakkında, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra, cep telefonuna el konulmuş ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

YILLAR SÜREN YOLCULUK SONA ERDİ

Savcı'nın yapımcısı olduğu dizilerden Teşikat'ta dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. TRT 1'de ekranlara gelen dizinin jeneriğinden Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimleri ve TimsBi logosu çıkarıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre jenerikte TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket yer alacak. Faturalandırma da bu şirket üzerinden yapılacak.

Timur Savcı - Burak Sağyaşar

SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Adli Tıp Kurumu sonuçları açıklanmış ve Timur Savcı'nın saçından alınan örneklerde "kokain" kullandığı tespit edilmişti.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında Savcı'nın, sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmaları ortaya çıkmış, Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği tespit edilmişti. Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu. Bahsi geçen isimlerden biri ise Timur Savcı'ydı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Timur Savcı'nın adı Teşkilat dizisinin jeneriğinden çıkarıldı

Timur Savcı'nın da Ela Rümeysa Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerle ortaya çıkmıştı. 25 Ekim 2024'te Cebeci ile Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlendi.

"THC'Mİ UNUTMA, UP OLMAK İSTİYORUM"

Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği öğrenildi.

