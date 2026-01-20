Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı iddia edilen özel jette fotoğrafları çıkan Fatih Keleş'in sevgilisi tutuklu Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. Aylık 35 bin TL geliri olduğunu söyleyen Sağlam, cinsel ilişki ve uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen oda için; "Arka odaya giden kişilerden biri Rabia Karaca diğeri ise Murat Gülibrahimoğlu'ydu" dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürerken tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı iddia edilen özel jetle ilgili detaylar gündem olmuştu.

Jette uyuşturucu kullanıldığı, fuhuş yapıldığı ve Kıbrıs'a kumara gidildiği öne sürülürken; eski İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun adı bu haberlerin ilk satırlarında yer almıştı.

JETTE GÜNLERİNİ GÜN ETMİŞLER

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi tutuklu Rabia Karaca, ifadesinde her şeyi itiraf ederken Keleş'in sevgilisi olan tutuklu Ayşe Sağlam'ın da ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre gelirini aylık 35 bin lira olarak söyleyen Sağlam "Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki uçağa bindiğim doğrudur. Hem giderken hem dönerken uçağa bindim" dedi.

Ayşe Sağlam

"ARKA ODAYA GİDİP GELDİLER"

Bu uçağın İmamoğlu'nun da kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini söyleyen Sağlam, uçağa Kıbrıs'ta yapılacak güzellik yarışmasında jüri üyesi olduğu için bindiğini söyledi.

Rabia Karaca ve Gülibrahimoğlu'nun da özel jette bulunan arka odaya gidip geldiğini aktaran Sağlam, "Arka odaya giden kişilerden biri Rabia Karaca diğeri ise Murat Gülibrahimoğlu'ydu" ifadelerini kullandı.

Rabia Karaca

