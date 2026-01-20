İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit para olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

