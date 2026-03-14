İstanbul Esenyurt'ta 5 Mart tarihinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir başarıya imza attı. Olay öncesi ve sonrasına ait yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceleyen polis ekipleri, saldırganların yakalanmamak için kullandıkları aracın plakasını bantla kapattığını tespit etti. Yapılan titiz takip ve teknik incelemeler sonucunda plaka bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları devam ederken, polisin kamera kayıtlarındaki profesyonel takibi sayesinde suçluların kaçış planı boşa çıkarılmış oldu.

