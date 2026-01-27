Trupm’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, Müge Anlı’ya tepki gösterdi. Anlı’nın “Birisi Trump’ın kızıyım diyor, memlekette herkes istediğini söylüyor” sözlerine sinirlen Özmen’in programı arayarak “Ben yalancı değilim” diyerek bağırdığı ortaya çıktı. Anlı, Özmen’e “Yaptırırsınız bir DNA testi çıkarırsınız ortaya. Konuyu da bilmiyorum. Nerede bulmuş onun annesi Trump’ı?” diyerek seslendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia eden 55 yaşındaki Necla Özmen, çok konuşulacak bir olayla daha isminden söz ettirdi. Özmen, Müge Anlı’nın programını arayıp, tepki gösterdi. İşte sosyal medyanın konuştuğu olayın perde arkası…

TRUMP'IN KIZI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Öz annesinin ABD vatandaşı olduğunu, Trump ile bir ilişki yaşadığı için öz babasının Trump olduğu iddia eden Necla Özmen, Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne giderek dava açmıştı.

MÜGE ANLI'NIN SÖZLERİNE TEPKİSİZ KALMADI

Özmen “İnşallah babam olarak çıkar, benim sadece isteğim kendisiyle yüz yüze görüşmek. Aile olarak tanışmak istiyorum. Kardeşlerimle ve kendisiyle bana sahip çıkmasını istiyorum. Ona çok benziyorum” demişti. Kısa sürede gündem olan Necla Özmen, Müge Anlı’nın programında kullandığı “Birisi Trump’ın kızıyım diyor, memlekette herkes istediğini söylüyor” sözlerine cevap verdi.

“YALANCI DEĞİLİM DİYE BAĞIRMIŞ”

Özmen’in programı aradığını açıklayan Müge Anlı, canlı yayında şunları anlattı:

Bu arada yayını aramış “Ben yalancı değilim” diye bağırmış. Tamam hanımefendi siz Trump’ın kızı olun ben onu gündemde diye söyledim. Yaptırırsınız bir DNA testi çıkarırsınız ortaya. Konuyu da bilmiyorum. Nerede bulmuş onun annesi Trump’ı? Olabilir hanımefendi, gurur duyarız.

NELER OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan ve babasının ABD Başkanı Donald Trump olduğu iddiasıyla Ankara 27. Aile Mahkemesi'nde dava açan Necla Özmen, kısa sürede gündem olmuştu.

Trump'ın DNA testi vermesini talep ederek gerçek soy bağının belirlenmesini isteyen Özmen, konuyu istinaf mahkemesine taşımıştı.

“SENİN BABAN BU DEDİ”

Öz annesinin ABD vatandaşı olduğunu ve Trump ile bu dönemde bir ilişki yaşadığını ileri süren Özmen, ailesinin kendisini evlatlık verdiğini belirterek şöyle konuşmuştu:

Evlatlık verdiği kişinin daha önce çocuğu olup öldüğü için onun nüfusuna geçirmişler beni. 2017 senesinde Sayın Trump'ın başkan seçiminde haberlerde görünce beni yetiştiren anne, 'Senin baban bu' dedi. O zamanlar pek inanmak istemedim ama araştırdım, ulaşamadım o dönemlerde. Daha sonra ulaşmak için uğraştım. Mahkemeye verdim, Türk mahkemesine, aile mahkemesine. Orada reddedildi dosya. İstinafa gönderdim. Daha sonra elçiliğe yazı yazdım. Aile mahkemesine gönderilmek üzere. Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim.

“BANA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUM"

Kendisini yetiştiren kişinin daha önce NATO'da görev yaptığını söyleyen Özmen, “Yani inşallah babam olarak çıkar, benim sadece isteğim kendisiyle yüz yüze görüşmek. Aile olarak tanışmak istiyorum. Kardeşlerimle ve kendisiyle bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum" demişti.

"TRUMP İLE BENZERLİĞİM VAR"

Trump'ın kendisini ailesine kabul etmesini isteyen Özmen, “Kız kardeşlerimden biriyle de çok benzerliğim var. Babayla da benzerliğim var, çok çok benzerliğim var. Yani bir sıcaklık hissediyorum ama yüz yüze gelince ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir de İngilizce bilmediğim için nasıl anlaşacağımı da düşünüyorum. Yani inşallah sonu benim için 2026'da mutluluk getirir" diye konuşmuştu.

