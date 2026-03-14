İran ordusu, İsrail’in en kritik noktaları olan Aman İstihbarat Teşkilatı ile 8200 siber birimini İHA’larla vurduğunu duyurdu. "Komutanlarımızın anısına" diyerek başlatılan operasyonun ardından, İsrailli pilotların kimlik bilgileri paylaşıldı

İran ordusundan yapılan resmi açıklamada, İsrail’in kalbi sayılan Aman İstihbarat Teşkilatı ile 8200 siber operasyon biriminin hedef alındığı duyuruldu.

"Komutanlarımızın anısına" diyerek başlatılan operasyonda, ABD ve İsrail'e ait askeri veri işleme merkezlerinin İHA’larla vurulduğu öne sürüldü.

PİLOTLARA İNFAZ LİSTESİ: KİMLİK BİLGİLERİ İFŞA EDİLDİ

İran İstihbaratı, İran’ı bombalayan savaş uçaklarının pilotlarına ait kimlik bilgileri, fotoğraflar ve cep telefonu numaraları paylaştı.

BÖLGEDE SON DURUM

Savaşın ekonomik boyutu BAE’nin Fuceyra Limanı’na sıçradı. Dünyanın en önemli petrol depolama merkezlerinden biri olan liman, İHA’ların hedefi oldu. Çıkan dev yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, Bloomberg’in haberine göre tüm petrol yükleme faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İRAN: "USS ABRAHAM LİNCOLN KORKUP KAÇTI"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Şikarçi, bölgedeki Müslümanlara "terör estiren" ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilin dışına, ABD'ye doğru kaçtığını öne sürdü. "Kendi gemilerini bile savunamayanlara güvenmeyin" diyen Şikarçi, İslam dünyasına birleşme çağrısı yaptı.

ABD’nin C-RAM hava savunma sistemi

İRAN İHA’SI BAĞDAT’TAKİ ABD SAVUNMA SİSTEMİNİ VURDU

ABD’nin C-RAM hava savunma sistemine ait radarın İran’a ait olduğu öne sürülen bir insansız hava aracıyla vurulduğu iddia edildi.

İRAN'DAN ABD'YE 2 ŞART

İran Devrim Muhafızları’nın eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, savaşın sona ermesi için iki şart öne sürdü. Rızai, “Birincisi ABD’nin verdiği tüm zararlar için tam tazminat ödemesi. İkincisi ise geleceğe yönelik yüzde 100 güvence verilmesi. Bu da ABD’nin Basra Körfezi’nden çekilmesi olmadan mümkün değildir” dedi.

