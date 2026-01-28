Son maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig etabının son haftasında Romanya ekibi FCSB'ye (Steaua Bükreş) konuk olacak. Temsilcimizde 3 eksik bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18'inci sırada bulunuyor. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın play-off turunu garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

Avrupa Ligi’nin 7'nci haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 yenildi

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

Archie Brown

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında. Sarı-lacivertlilerde 2'şer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.

SON İDMAN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli ekip, idmanın ardından TSİ 16.20'de özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket edecek. TSİ 18.45'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Brezilyalı futbolcu Fred, mücadelenin oynanacağı National Arena'da basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası